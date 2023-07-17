不過，這個東南亞最大經濟體在17日卻傳出利空消息，由於全球大宗物資價格大幅下修，6月出口狂降21%。另外，印尼內需市場孱弱不堪，也導致上個月進口大降18%，低於彭博社彙編的預估值。

印尼財長胸有成竹地指出，下半年，可以看出印尼政府積極的一面，特別是在家庭消費方面。無論是印尼執政黨還是在野黨，支出雙雙破表，明年大選活動可望帶動景氣向上。

此時此刻，歐美幾個強大的經濟體，正環繞著高利率以及高通膨等不利環境，也給全球經濟帶來衰退的風險。據悉，印尼正深化與印度之間雙方合作關係，避免被中國大陸表現不佳所拖累。

印尼政府表示，印度經濟成長非常強勁，那就是為什麼印度需要從印尼進口大量原物料的原因。彭博社認為中國大陸正面對多項挑戰，包括通貨緊縮、經濟成長趨緩，以及房地產市場搖搖欲墜等。不過，由於服務業版圖擴大，印度成為全球GDP最大的國家之一，降低利率上升所產生的不利影響。

為了塑造更健全財政體質，印尼已將2023年預算赤字占經濟成長比重，從最初預估2.8%降至2.3%，到了年中時，財政盈餘還是非常充沛。全球主要經濟體尚未停止升息，故進而推升借款成本。

小於預估的預算缺口，或許可以讓印尼政府，再次向全世界發行自己公債之前，得到一些喘息空間。印尼財長認為，從財政角度來看，美元進帳充裕，將有助償還今年，甚至明年的債務。

因財政部將今年主權債券發行目標砍半，故印尼每周公債釋出都在減少，並依賴外匯存底現金部分資助預算。今年迄今，印尼政府已在日本市場出售30億美元的美元公債，至於以日圓計價的則有1,048億日圓。