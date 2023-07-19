陸中科院中國科學院高能物理研究所所長王貽芳預告：這個專案將上中國太空站。圖為中國大陸新一代太空科學衛星——增強型X射線時變與偏振太空天文台eXTP項目。（大陸央視）

陸中科院中國科學院高能物理研究所所長王貽芳預告：這個專案將上中國太空站。圖為大陸國家重大科技基礎設施高能同步輻射光源預計在2025年驗收並投入運行。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端19日報導，中國科學院科研工作座談會17日透露，目前，中國大陸一些重要科研裝備和建設專案正在穩步推進。未來，隨著這些項目的實施或建成，將使中國大陸在一些尖端科學領域實現技術超越和成果產出。

中國科學院高能物理研究所所長王貽芳指出，中國大陸新一代太空科學衛星——增強型X射線時變與偏振太空天文台eXTP項目正在穩步推進，這是由中國科學家發起和主導的重大國際合作太空科學專案，這顆衛星未來將是中國首個太空天文望遠鏡「慧眼」衛星的繼任者，綜合性能有望達到「慧眼」衛星探測能力的100倍以上。

王貽芳說，還有一個項目是在中國大陸的太空站上的高能宇宙線觀測裝置，希望能夠在2027年左右發射，這也是已經準備了多年的項目，很快就會開始正式建設。

另外，大陸國家重大科技基礎設施高能同步輻射光源預計在2025年驗收並投入運行。建成後，它將是中國大陸第一台高能同步輻射光源，也是世界上最亮的第四代同步輻射光源之一。此外，位於廣東的散裂中子源二期建設目前已經在規畫中，預計今年內會開工建設。

王貽芳稱，通過這些裝置，為其它領域的科學研究，像凝聚態、材料、地質、環境等提供這樣一個最先進的手段，使得他們能夠做出重要的、領先的發明、發現。

作為大陸國家戰略科技力量主力軍，中國科學院將按照兩個階段謀畫和部署未來一個時期的改革創新發展，以更大力度深化體制機制改革，形成分工明確、協同高效、分可獨立作戰、聚可合力攻關的大團隊科研攻堅模式，充分發揮體系化建制化優勢，加強重大科技任務的統籌謀畫，牽引帶動整體創新能力提升和重大成果產出。