新竹客運去年3月向交通部公路總局申請54條公路客運路線屆期後不續營，其中41條路線行經新竹縣，影響民眾權益甚鉅，縣府交旅處長戴志君25日會同桃園市、新竹市及苗栗縣政府交通局處長，參加公路總局公路汽車客運審議會專案小組會議商討，最終小組同意專案補貼每公里約52元，新竹客運「可望」就固有路線代駛至明年12月31日止，全案尚待後續送大會審議。

戴志君表示，經過專案小組委員與桃、竹、竹、苗4縣市等單位開會商討下，專案小組同意專案補貼新竹客運每公里約52元，新竹客運則同意代駛至明年12月31日為止，全案仍須後續再開會審議，但確實是「跨出成功的一步」，相信對最後結果能保持樂觀。

戴志君指配合行政院TPASS通勤月票，「桃竹竹苗生活圈通勤月票」已於7月21日審查通過，力拚今年10月上線，將根據會議決議，爭取竹客配合TPASS上路，並在運量可望有所提升下，也能回心轉意繼續營運原來的客運路線，以利公路客運路線維持正常營運及維持服務水準。