可寧衛能源公司29日上午於桃園市觀音區大潭活動中心辦理設廠說明會，現場約300人參與。（蔡明亘攝）

3間SRF發電廠將進駐！大潭人抗議 桃園啟動包公車專案

桃園市將有3間固體再生燃料（SRF）發電廠進駐觀音桃園科技工業園區，其中可寧衛能源公司今辦說明會，聚集約300名大潭居民，表達拒絕設廠訴求。經發局表示，將控管汙染物總量並加強環境品質監測，會將民眾意見帶回研議。環保局則說，近來觀音民眾陳情案增加，將啟動「包公車」專案，聯合稽查空氣、汙水與廢棄物等指標。

可寧衛公司總經理蔡仕杰今簡報說明設電廠緣起、入園規畫、設施設置及敦親睦鄰回饋計畫等。不過，多位里民表示「觀音已經很可憐，別再給我們煙囪，留點空間讓我們生活」，更有人沉痛說「你們要錢、我們要命」，也有人提出大潭空汙問題未解，常飄異味，盼增設儀器監控，用數據說話。

「大潭人很好欺負嗎？」大潭里長彭明聰說，現已有大潭電廠、中油三接、生質能中心、還有桃科與環科，如今又有3間SRF發電廠要進駐，居民生活品質已飽受空汙影響，呼籲政府協助，別再讓大潭人過悲慘生活。

市議員吳進昌指出，SRF有助解決國內垃圾問題，也支持可寧衛使用SRF發電，肯定其為台灣環保的努力，但反對將發電廠設在觀音，應另尋他處，觀音空汙總量已超標，若一口氣來3間發電廠，大潭里首當其衝，他強調不是燃燒SRF不好，是別選址在觀音。

市議員許更生說，觀音各工業區已造成空汙排量超標，SRF發電廠只有另外選址才是最好選擇，他會與民眾站在一起，和各里長、吳進昌一同為民發聲。

對於里民疑慮，可寧衛說明，SRF組成大部分都是回收塑料瓶、廢紙、廢橡膠、廢纖維等，這些物質汙染物不高，可透過防治汙染技術管控，他們也承諾汙染排放總量會做到更低，民眾可安心，儘管SRF本身不在大潭製造，他們也會追蹤前端製作工廠，讓大家知道他們燒的燃料相對較乾淨。

蔡仕杰表示，公司長期推動企業社會責任，今里民反映內容相當正面，會將地方意見帶回公司討論，並以專項議題處理，會做到讓里民放心。

經發局開發管理科長林彥良說，經濟部與環保署2020年在「研商桃園科技工業園區再生能源產業申請入園案」會議中決議，請桃市府同意再生能源廠商於符合入園條件下進駐桃科。條件包括廠商發電所使用SRF應有60％以上由桃園市內廢棄物產製，若數量不足可向市府協商使用比例；空汙排放量須符合電力設施空氣汙染排放標準，不得超過桃科園區環評規定；SRF須符環保署公告固體再生燃料製造技術指引與品質規範標準；不得申請設置廢棄物處理機構或廢棄物再利用。

林彥良提到，SRF廠與傳統焚化爐不同，廢棄物分類後製成再生燃料，台灣已採歐盟標準由環保署訂出「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，近年並運用科技設備偵查空汙，確保民眾生活權益。

據悉，將進駐觀音的SRF廠商為可寧衛、台灣立方與立疆開發，分別占地3、2.6、8公頃，另2間廠商後續也將辦說明會。林彥良表示，將嚴格控管桃科汙染物總量，加強桃環科園區環境品質監測與稽查，要求廠商做好空汙防治。

林彥良說，會將地方意見帶回研議，持續要求廠商精進空氣汙染防治設備及措施，使用科技設備監控，若有異常，經發局與環保局將加強橫向聯繫、加大稽查力度，超標者必依法處分。

此外，環保局表示，為強化工業區空汙管理，1月起導入AI判煙設備，藉人工智慧學習模式監控工業區，目前已即時監控8支煙囪，觀音占2支，當判別煙柱異常，可即時傳訊至監控中心，再以E化派遣方式派員稽查。

環保局指出，目前空品感測器監控13個工業區與2個小型聚落，共有1000台，觀音占200台，當環境汙染監控中心收到陳情後，可派遣就近稽查車組到場，路途中查詢感測數據、附近工廠等資訊，加速判斷可疑汙染源。

因近來觀音民眾陳情案增加，環保局啟動「包公車」專案，由稽查人員和專家學者聯合稽查空氣、汙水與廢棄物等指標，鎖定環科園區內屢遭陳情及高汙染風險廠家，檢視空汙防治設備效能、汙水處理、廢棄物儲存與申報等，籲業者落實防治措施，遏止惡意排放行為。