全球電動車市場風起雲湧，競爭最激烈的市場正是大陸，佔全球電動車銷量的59%，預計到2025年都能穩居最大市場的地位，不過在大陸的電動車市場中，國產品牌就佔了高達81%的市佔率。

CNBC報導，研調機構Canalys、Counterpoint Research數據顯示，去年大陸電動車的銷量達到590萬輛，佔全球銷量的59%，其中比亞迪、五菱、奇瑞、長安和廣汽吃下81%的市佔。

報告顯示，大陸國產品牌利用其在電汽車領域中早期進入的優勢，取得在輔助駕駛開發和應用的領先地位，且這些品牌在輔助駕駛的規劃與執行面都比其他品牌出色。

美銀證券也提到，預計到了2025年，大陸還是能維持全球最大電動車市場的地位，市佔率高達40至45%，「我們認為大陸電動車的普及率將會持續提高，因為大陸的電動車產品比以前更具競爭力。」

此舉也讓特斯拉、BMW及豐田TOYOTA等國外汽車製造商備感壓力，豐田中國首席執行長上田達郎表示，「大陸市場以前所未有的方式成長，豐田將共同努力，改革我們的工作和思維方式，才能在大陸生存。」