AI熱潮降溫，隨之而來的超導體討論成為投資人關注焦點，然而在超導體研究尚未明朗，甚至還無法商業化後，歸於平淡。此時，麻省理工（MIT）研究人員發現，水泥、水加上碳黑可以製造出一種強大且低成本的超級電容，可進行大容量儲能，引起網友們熱烈討論。

麻省理工學院Admir Masic表示，世界上最廣泛的人造材料便是水泥，碳黑又是有2千多年的歷史材料，只要水泥與碳黑結合在一起，就可以製造出一種導電奈米複合材料。

研究人員認為，使用新型超級電容潛力最高的領域是在住宅和工業應用，由於該材料性質可進行大容量儲能，因此，包括能源自給自足的庇護所、電動車充電設施或任何需要儲能的裝置都可以使用，甚至也能儲存間歇性再生能源。

話題引起PTT網友熱烈討論，許多人笑稱接下來輪到炒作電容概念股，「有水泥有電池，我只想到台泥」、「這個台泥好像有在做了，之前好像在搞水泥電池」、「水泥先買起來阿」、「元素表全部買起來等輪流炒」、「中碳毛利提升很多，好像就是碳材料成長。」

有另一派網友卻認為此應用並沒有太高的商業價值，「沒什麼商業價值啊10KW就要3.5立方公尺，一台電動車最少要60KW」、「45立方公尺10kwh這種數據哪來的什麼商業化可能」、「這商業價值太低了吧@@」、「笑死，就大型的碳鋅電池。」