農委會、環保署8月陸續升格「農業部」和「環境部」，農業部長將由農委會主任委員陳吉仲接任，環境部長將由國立中興大學校長薛富盛接任，環保署長張子敬將轉任行政院政務委員。藍委批陳吉仲「無能的主委也只會是無能的部長」。粉專「政客爽」引述前農委會主委陳保基直批，這幾年農業貿易在衰退，逆差擴大，農委會連進口的肉跟蛋都補貼，全世界有這樣的農政單位嗎？升格若只是改個名字，沒什麼值得高興的。

農業部長8月1日掛牌農業部，首任部長由農委會主委陳吉仲直升。國民黨立委王鴻薇28日直批，反正民進黨的官做得愈爛，官等可以升得愈高，陳吉仲曾在蛋荒時說，若沒解決問題他知所進退，搞了半天沒有退，反而更進一步升格成農業部長。「無能的主委也只會是無能的部長！」陳吉仲向來行政不中立已是事實，現在官位更大，經費也愈多，難保未來不會以部長之姿繼續行政不中立，跟在野黨打一場資源不對等的選戰。

「全世界哪個國家補貼進口農產品的？」農委會前主委陳保基對此質疑，農委會接連補貼進口雞蛋、豬肉，反而傷害台灣的農業。農委會近7年來的施政，反而讓台灣農業退步。

政客爽今(31日)在臉書發文附圖提到，陳保基直言，這幾年很明顯的是農業貿易在衰退，進口農產品不斷在增加，農業貿易逆差擴大，連進口的肉與蛋都補貼，不知道全世界有這樣的農政單位嗎？農業不若只是改個名字，沒有什麼值得恭喜的。

「太殘忍了，不要再打了！」政客爽揶揄，等下陳吉仲又要哭了，畢竟他被質疑的內容一句都回答不出來。他並在留言區附上陳吉仲讓台灣農業出口負成長的「豐功偉業」。網友怒轟「連進口都補貼？若是農產品多數價格都控制在進口商手上，百姓生活只會越來越難！」