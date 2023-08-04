中國大陸商務部今日發布公告稱，鑒於國內大麥市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要，將自2023年8月5日起，終止對原產於澳洲的進口大麥徵收總計80.5％的反傾銷稅和反補貼稅。這是繼中國大陸全面解禁澳洲煤炭後，雙邊在貿易爭端上的又一化解。

大陸商務部公告稱，今年4月14日，應中國酒業協會申請，大陸商務部就繼續對原產於澳洲的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅的必要性進行複審。根據有關規定，大陸商務部向國務院關稅稅則委員會提出取消反傾銷稅和反補貼稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議做出決定。

2020年5月，中國大陸商務部以澳洲傾銷大麥並補貼種植者為由，決定對原產於澳洲的進口大麥徵收總計80.5％的反傾銷稅和反補貼稅，實施期限自2020年5月19日起5年。澳洲隨即訴諸WTO爭端解決機制。

而自澳洲新政府於2022年上台後，中澳緊張關係有所緩和。今年4月11日，澳洲外交部長黃英賢表示，中國已同意在3個月內加快審查對澳洲大麥徵收關稅的決定，同時保留將審查期延長至第4個月的彈性空間。澳洲則同意，期間暫停WTO的訴訟，以此尋求與中方對話，透過理性溝通清除貿易障礙。

澳洲貿易部長法瑞爾2日即表示，中國大陸有望在數天內就大麥關稅做出「正面」決定。