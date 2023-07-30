新竹市新興社區人口不斷增加，卻因大多是戶數不到100戶中小型社區，依相關規定，無法提供垃圾子母車，丟垃圾成為大問題，為解決民眾垃圾清運問題，市府今年5月起開放70戶以上社區申請清運垃圾子車及廚餘，8月1日起將再下修標準，開放滿50戶以上社區申請。

包括金雅重劃區等竹市中小型社區居民，過去常反應社區垃圾清運問題，由於戶數皆不到100戶，依據環保局相關規定，無法提供垃圾子母車，加上社區民眾早出晚歸，較難配合垃圾車清運時間，造成丟垃圾成為大問題。

為此，市府早在今年5月起開放70戶以上社區申請清運垃圾子車及廚餘，7月30日進一步放寬標準，宣布自8月1日起，將開放滿50戶以上社區，向環保局申請清運垃圾子車及廚餘，垃圾子車由社區自備，廚餘桶則由環保局提供。

環保局長江盛任說，凡符合清運作業規則的社區，包含清運位置及動線符合交通法規、清運場所專責管理維護、配合垃圾分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」等3大規則，即可提出申請，環保局將派員至現場勘查評估與審核，讓民眾更了解清運措施。

江盛任也指出清運3大注意事項，包括垃圾子車須由社區自行提供、維護及修繕管理，定期消毒及清洗，保持乾淨整潔，此外，清運位置及動線不得違反交通相關法規；清運場所由專責人員負責管理，並維護周邊環境乾淨整潔，須配合環保局清運車輛作業方式及時間。

最後是社區須配合環保相關政策，並落實垃圾分類資源回收，若違反相關規定，經勸導未改善將依法開罰，並停止清運作業，環保局也提醒民眾，重視環保與節能減碳，提高環境品質，共同落實全民綠生活。