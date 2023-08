面對現今極端氣候現象,新北積極務實面對,逐步實踐淨零路徑,環保局將於8月18日在新北市政府6樓大禮堂舉辦「淨零轉型 共創永續家園國際論壇」(2023 Demo Day: Cities on the Path to Net-Zero Sustainable Homeland),邀請亞洲、歐洲、及大洋洲等國際專家學者分享各地永續治理經驗,並共研未來淨零城市願景,開放100位民眾報名參加。

環保局長程大維表示,新北市於2019年加入英國與加拿大共同成立之「脫煤者聯盟」(PPCA),是全國第一個加入脫煤者聯盟的城市,並於2020年率先簽署「氣候緊急宣言」、於2021年發布第二本「新北市地方自願檢視報告」(VLR)、2022年發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」,共同承擔2050淨零排放責任。

環保局表示,論壇將以Demo Day形式邀請澳洲、日本、英國、韓國、新加坡等國際淨零專家及新北在地企業與會,以「淨零推動城市解方」、「零碳淨零 能源之路」及「邁向淨零共好」三個專題,從國際淨零推動、永續能源議題及民間產業參與等面向刻劃未來城市發展願景,更期盼促成創新淨零方案,在新北市落地驗證,加速轉型為國際淨零永續城市;論壇中也將展現新北市近期在城市發展、運輸、能源、廢棄物等各方面政策成果,帶領與會者深入了解新北淨零轉型歷程。

「淨零轉型 共創永續家園國際論壇」將於8月18日(周五)上午10時在新北市政府6樓大禮堂舉行,開放100位對城市淨零議題有興趣的民眾參與,報名期間至8月16日止(或額滿為止),歡迎至活動網站報名。