面對現今極端氣候現象，新北積極務實面對，逐步實踐淨零路徑，環保局將於8月18日在新北市政府6樓大禮堂舉辦「淨零轉型 共創永續家園國際論壇」（2023 Demo Day： Cities on the Path to Net-Zero Sustainable Homeland），邀請亞洲、歐洲、及大洋洲等國際專家學者分享各地永續治理經驗，並共研未來淨零城市願景，開放100位民眾報名參加。

環保局長程大維表示，新北市於2019年加入英國與加拿大共同成立之「脫煤者聯盟」（PPCA），是全國第一個加入脫煤者聯盟的城市，並於2020年率先簽署「氣候緊急宣言」、於2021年發布第二本「新北市地方自願檢視報告」（VLR）、2022年發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，共同承擔2050淨零排放責任。

環保局表示，論壇將以Demo Day形式邀請澳洲、日本、英國、韓國、新加坡等國際淨零專家及新北在地企業與會，以「淨零推動城市解方」、「零碳淨零 能源之路」及「邁向淨零共好」三個專題，從國際淨零推動、永續能源議題及民間產業參與等面向刻劃未來城市發展願景，更期盼促成創新淨零方案，在新北市落地驗證，加速轉型為國際淨零永續城市；論壇中也將展現新北市近期在城市發展、運輸、能源、廢棄物等各方面政策成果，帶領與會者深入了解新北淨零轉型歷程。

「淨零轉型 共創永續家園國際論壇」將於8月18日（周五）上午10時在新北市政府6樓大禮堂舉行，開放100位對城市淨零議題有興趣的民眾參與，報名期間至8月16日止（或額滿為止），歡迎至活動網站報名。