國際頂級學術期刊《自然》（Nature）日前發表了華為雲盤古大模型研發團隊研究成果，氣象預報AI模型速度相比傳統數值預報提速10000倍以上，能夠提供全球氣象秒級預報。前立委郭正亮23日在《新聞大白話》節目指出，在同樣的硬體設備條件下比賽AI的開發運用，中國大陸真的不會輸美國，因此美國不但禁售中國大陸先進製程，連舊的零組件也不能補貨，雲計算服務也禁止提供，根本是要把中國大陸半導體產業打垮

郭正亮表示，美國時間23日本來要宣布進一步禁止，比如說NVIDIA做A800，不能賣！那個叫特供晶片。因為本來按照技術等級，在那個等級以下的可以賣，英特爾也跟進，也要做針對中國大陸市場的特供晶片。本來要做出一個決議說，特供晶片都不行，這個就已經背離了半導體制裁的基本原則了，因為原來的邏輯是說，不讓你做先進製程，那如果說先進製程以下你也要打壓，那坦白說就是全面打壓人家的產業！

「那還有什麼差別呢？比如說，你也不准人家荷蘭ASML賣DUV啊！那就是全面打壓了嘛！」郭正亮提到，你如果要幹到這個程度，那中國大陸當然就是跟你硬槓了。事實上自己最近也看到長江存儲那個CEO，他就說美國是打壓中國大陸到什麼程度？就是既有的合約明明就已經買了一些DUV的製程設備，結果現在連零組件都不能補貨！「所以他非常憤怒！」他演講會就說你們不要以為只有新的買不到，現在連舊的零組件都買不到！

郭正亮指出，結果一大堆製程設備當場就變成巨大的垃圾，他說你們就知道美國是打壓到怎樣的程度。他這個已經不是針對先進製程了，而是根本就是要把你的產業整個打垮！不過這個是半導體的部分，AI坦白說，美國有優勢的部分還是有，因為AI現在要用NVIDIA那個比較先進的GPU圖形晶片，計算會快很多，那個美國現在就禁售！可是如果是在同樣的硬體設備條件下，來比賽AI的運用、開發，那中國大陸真的不會輸美國！

「可是美國就是卡你的硬體！」郭正亮強調，所以如果從這個角度，美國投資AI好像比中國大陸少？「不是！你要把硬體也算進來！」中國大陸發展得比較好的是AI的運用，華為這個也是應用為主，天氣預報可以秒速來做預測。中國大陸這個非常地多，因為他的商用數據的累積，大概全世界第一，因為他人口多，所以他可以有更完整個用戶資料，可以更精準地來做一些衍生的判斷，「所以他在應用面，我認為會超過美國！」

郭正亮直言，可是前面就牽涉到硬體，比如說現在已經到了用圖形晶片GPU，來做更高端的計算，那種晶片現在就不准賣，H100是絕對不能賣。而且NVIDIA本來還要提供數據的交易，就是你在我這邊買，我在雲端幫你算好，再給你寄回去，「美國連這個都要禁！」所以衝擊就很大，包括NVIDIA、AMAZON，都會受到很大的影響。所以為什麼高科技的三巨頭跑去華盛頓？他們就認為美國商務部不了解這樣搞，對他們衝擊有多大。