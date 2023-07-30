據外媒報導，美國學者指出解放軍正於台灣周邊大量佈署東風-17中程彈道飛彈，部分飛彈距台僅約400公里。前立委蔡正元表示，東風17飛彈一小時可以飛出1.2萬多公里，「台灣距離中國大陸多遠？」這部署跟台灣沒有關係。前海軍艦長黃征輝指出，東風17部署靠近台灣，是中國大陸為了將拒止線拉到距海岸線2000多公里的地方，嚇阻航母靠近。

《南華早報》先前報導，美國明德大學蒙特瑞國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）研究員埃弗萊斯（Decker Eveleth）本月稍早公開的報告指出，解放軍火箭軍正在台灣附近廣泛部署東風-17中程彈道飛彈，準備在台海發生衝突時，拿來對付台灣與盟友。

蔡正元29日在政論節目《前進戰略高地》表示，東風17射程最近約1800公里、最遠2800公里，時速約10馬赫，一小時可以飛1萬2000多公里，「台灣距離中國大陸多遠?」一發射就飛出台灣了，哪有什麼關係。

蔡正元也吐槽，廣泛部署到台灣附近，那到江西、浙江都算周邊了，美國學者想凸顯出台灣附近的重點，但沒有想到台灣真的太近了，東風17派不上用場。

同台的前海軍艦長黃征輝也補充說，從錢的角度去看，東風17的價格不得了，且東風17的傷害只有1個點。如果中共要打台灣，有太多便宜的武器可以打到台灣，巡弋飛彈、多管火箭，怎麼會拿這麼貴的東西來打。

黃征輝指出，東風17完全是針對航母，之所以要部署到距離台灣很近，是為了把拒止線拉到中國大陸的海岸線外的2000公里，航母進來就能直接打掉。

東風-17是中國大陸針對中近程目標進行精確打擊的高超音速武器，速度約在5馬赫到10馬赫，有效打擊距離約在1800公里至2500公里。據傳東風-17可依作戰需求，於再進入大氣層前後利用滑翔展開變軌攻擊。