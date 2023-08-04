日前中國大陸一學術機構發布兵推結果，共軍使用24枚飛彈可擊沉美軍航母。前艦長呂禮詩披露，鑒於二戰時日本偷襲珍珠港，造成美軍2403人陣亡，激起美國人民對日宣戰情緒，而現在美國一艘航空母艦上有5000多人，要仔細想一想後座力是什麼。呂禮詩認為，反制之道是使用「延時彈藥」，讓航母上的艦載機無法起降，癱瘓航母。當美國航母被拒於台灣2000公里之外，就進入「區域拒止」的想定。

呂禮詩在今（4）日播出的《ETtoday新聞雲—豈有此呂》網路節目中表示，美國海軍思維從1990年代開始是「FROM THE SEA，從海上來」，因為以前很難想像彈道飛彈可以打到航空母艦，根本匪夷所思；但是，現在共軍的反制戰略是「以陸制海」！

呂禮詩指出，美國一看到共軍東風21D，二話不說，立刻加速研發「標準三型」，因為美國彷彿看到部署在歐洲的「潘興二型」。「潘興二型」是美國1980年代部署在歐洲的中程彈道飛彈，可攻擊陸地活動目標包括戰車、卡車和輜重等。

至於要打沉一艘航母不太容易，例如退役航母當成靶艦也是狂轟亂炸才擊沉，呂禮詩解釋，那是因為船上沒有油彈。他更披露，大家常常講「貫穿航母」，其實共軍不這麼想。

前艦長呂禮詩。（呂禮詩提供）

呂禮詩回顧二戰戰史，日本偷襲珍珠港，美軍陣亡不到4000人（約2403人左右），卻引起全美人民要求加入二戰，對日本宣戰。現在一艘航空母艦上有5000多人，中國大陸會仔細想一想後座力是什麼。

呂禮詩認為，中國大陸有反制之道，可以打「延時彈藥」，也就是打上去後，在飛行甲板上並沒有爆炸，可是一碰就會爆炸。這時候艦載機無法起降。換言之，共軍的想定並不是真正要擊沉美軍航母，因為擊沉5000多人很可怕，所以只要癱瘓航母就好，就是讓航母上的艦載機無法起降。

呂禮詩解讀，當航母被拒於台灣2000公里之外，就進入「區域拒止」。去年8月和今年4月聯合利劍，其實就是區域拒止，簡單來講，就是關起門來打。