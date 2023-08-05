中共《環球時報》今天刊出一則專訪，對象是共軍075型兩棲攻擊艦的「海南艦」艦長張美玉。中國海軍目前裝備有三艘075型兩棲攻擊艦，可以運艦數千名軍人、登陸氣墊艇、裝甲車，有直通甲板供直升機起降，被視為將來對台實施登陸作戰的重要平台。

張美玉表示，當下中國海軍正經歷一次轉型，努力建設世界一流海軍，「海南艦」作為重要的新質作戰力量，維護國家統一的拳頭，勢必要打造成優質戰鬥力，確保能夠隨時在世界各海域執行國家所需要的任何任務，國家利益所致，海南艦航跡必達。

075型兩棲攻擊艦被稱為「準航母」，其主官接受採訪十分罕見。據悉，張美玉畢業於北京清華大學精密儀器系機械工程及其自動化專業，是名校的搶手科系，但他在大四放棄了保送研究所資格，選擇攻讀海軍大連艦艇學院航海系交通信息工程及控制專業碩士研究生，之後在襄樊艦、三亞艦等多型驅護艦任職，並擔任三亞艦艦長。

張美玉去年2022年接任海南艦艦長，不到一年的時間，帶領全艦官兵通過兩次全訓考核。張美玉說，「海南艦看似一艘艦，但實質是一個團隊作戰，作為搭載平台海南艦搭載了氣墊艇、裝甲車、直升機等，因此還要掌握相關情況，做到齊頭並進。兩棲攻擊艦不會單獨行動，是編隊出擊，因此要和編隊成員中的驅、護艦以及其他軍兵種協同作戰。」