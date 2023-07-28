杜蘇芮颱風侵襲台灣，南部及外島多個縣市放颱風假。國防部28日指出，從27日早上6點到28日早上6點，並無偵獲共機、共艦在台海周邊活動，顯示連共軍機、軍艦也少見的放「颱風假」。針對對岸登陸作戰的時機，退役少將栗正傑認為，天候對作戰影響很大，對岸萬一犯台，大概會在7、8月這一段時間。

栗正傑28日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，《孫子兵法》第一篇就講到，道、天、地、將、法，以及「天者，陰陽、寒暑、時制也」，其實天候對作戰影響真的很大。

栗正傑指出，中秋節以後，共軍犯台的機會不大。因為中秋節之後，東北季風起來，海上波浪洶湧，不適宜兩棲登陸作戰，正規登陸並不適合。所以共軍登陸作戰的時機，必須選適合的時間點，大概就是7、8月這一段時間，在中秋9月之前。

栗正傑指出，他以前還在軍中時，每天早上吃早飯的時候，都是情報官做氣象報告。不只是天候、潮汐狀況，還有什麼時間的潮汐適合登陸；每天兩次的漲退潮時間不太一樣，這些都會影響作戰的運用。

栗正傑接著指出，颱風氣象報告都有很多條路線，其中有一條是美軍的預報，所以美軍也非常注重氣象。我們國軍也有氣象聯隊，所以氣象對作戰來講，從俄烏戰爭來看，氣象對用兵佔了非常大的份量，誰能夠掌握氣象最新的變化，誰就掌握未來用兵的勝敗。