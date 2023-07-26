中國大陸「長春航展」26日至30日在空軍長春機場舉行，除了展出許多亮點與硬核裝備之外，就連中國人民解放軍空軍的「胖妞」運油-20也與殲-20、殲-16一起亮相。前立委蔡正元強調，戰鬥機大概都是在1000公里的作戰半徑，飛愈遠的話，在空中纏鬥的時間就愈短，戰鬥機使用的效能就會愈低，所以當然希望可以飛得更遠。在這麼短的時間把殲-20、運油-20通通拿出來，實際上演練加油、飛行，這是一個很大的進展。

外媒報導，共軍運油-20A空中加油機數量正在急遽增加，空軍遠程打擊能力迅速增強。退役少將栗正傑22日曾在《張雅婷辣晚報》節目提到，對台灣來講，東部是我們認為比較安全的區域，大陸戰機飛到那裡，就快要沒油，打不了多久，就要回程了。但是現在大陸戰機有了空中加油機，對東部佳山基地、台東豐年基地，都是一種很大的威脅。因此國軍要去思考，要用什麼方式，來維護國土防衛的基本戰力。

「看到那個視頻，我是很訝異，中國大陸的軍工科技發展得這麼快！」蔡正元26日在《頭條開講》節目強調，「當然殲-16是現役的啦！」在這麼短的時間把殲-20、運油-20通通拿出來，實際上加油、實際上飛行，而且刻意飛在中高空，讓你看得到，這是一個很大的進展。

蔡正元指出，戰鬥機大概都是在1000公里的作戰半徑，長不到哪裡去，因為飛愈遠的話，滯空時間就愈少，在空中纏鬥的時間就愈短，戰鬥機使用的效能就會愈低。「所以當然希望某種程度，可以飛得更遠、打得更好！」