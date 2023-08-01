金曲台語歌王蘇明淵受邀擔任「2023南面而歌」評審。（新視紀整合行銷提供）

金牌製作人王爺擔任「2023南面而歌」評審。（新視紀整合行銷提供）

金曲製作人陳子鴻近來受邀擔任「2023南面而歌」評審總召，同時邀來金曲台語歌王蘇明淵、金曲最佳樂團「血肉果汁機」吉他手劉宗霖、金曲得主藤井俊充、及金牌製作人王爺（王斯禹）擔任評審團成員，陣容堅強。

陳子鴻現身為「1500聲量音創學院」校長、喜歡音樂創辦人暨總經理、師大音樂系流行音樂產業碩士專班副教授，共製作過超過300張專輯，更是江蕙（二姐）最信任的音樂夥伴，音樂資歷豐富的他表示：「台語是我的母語，在創作台語歌的時候，會讓我感覺到初衷，得到最原始最純粹喜歡音樂的感覺。」鼓勵大家勇於挑戰、分享音樂創作。

蘇明淵2019年參加文化部台灣原創流行音樂大獎奪得河洛語組首獎，同年發行首張創作台語專輯《善良的歹人》，一舉奪下第31屆金曲最佳台語男歌手獎，他說：「用台語創作音樂，灌溉你心中那畝夢想的田，總有一天它會開花結果，而你的音樂會在南面而歌被聽見。」

「2023南面而歌」邁入第12年，高雄市文化局今年祭出126萬元總獎金，公開徵求新世代台語歌曲創作，作品不限主題、類型，鼓勵創作者挖掘出台語珍貴、優雅、幽默及情感的一面，呈現最純粹的新世代台語原創音樂作品，報名即日起至9月20日截止。