周予天日前赴香港參加音樂節演出，秀出結實胸、腹肌。（星空飛騰提供）

周興哲日前在香港音樂節開唱，吸引大批粉絲支持。（星空飛騰提供）

周興哲、周予天兄弟檔日前一同在香港參加「TheNextwave」沙灘音樂節。周予天率先上台賣力唱跳〈SMOKE〉、〈放大鏡〉，更一時興起帥氣脫下上衣，展露40吋胸肌、狗公腰，還把脫下來的衣服直接丟給台下粉絲，讓現場引起陣陣尖叫聲。

周興哲則是壓軸演出，一連演唱〈怎麼了〉、〈我很快樂〉等熱門歌曲，從白天唱到天黑，開心邀全場萬名粉絲大合唱，化身海灘KTV，他開心說：「第一次唱海邊的音樂節，又是在香港，1萬張票全數賣光，來了1萬人，現場氣氛超嗨。」很感謝粉絲一路以來力挺，「雖然是戶外但大家還是超大聲，合唱大聲、尖叫也大聲」，這是他今年第5次來香港，感性表示，深深感受到香港對他的熱愛，「每次都很熱情、跟滿滿的歡迎，讓我感到很溫暖。」

2人近期行程滿檔，周興哲先前飛往世界各地一共唱完20場「Odyssey旅程巡迴演唱會」，目前正忙拍戲工作；周予天則是加入庾澄慶（哈林）新節目《騎吧！哈林小隊》，享受與大夥們一起騎單車跑遍全台、上山下海，同時也會趁空檔寫歌創作，今年將推出新音樂作品。

周興哲參與拍攝新實境節目《光開門就很忙了》，他在節目中擔任主廚，不僅做菜給客人吃、也要做給員工，還跟二廚章廣辰培養出好默契，每個來賓也都對他料理讚不絕口，包括林心如、楊謹華、郭雪芙等。他也在節目中展現幽默一面，時常跟陳昊森鬥嘴，笑果十足，周興哲笑說：「大家很少會看到我這那一面，因為只在很熟的朋友或我真的很喜歡的人面前，才會敢一直虧對方。」網友更把2人組成「男男CP」，他打趣說，始料未及，不過完全不介意，只要觀眾喜歡、收視長紅，有機會跟陳昊森用創意的方式來答謝大家。