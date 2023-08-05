根據《紐約郵報》報導，美國維吉尼亞州（Virginia）一名33歲女子金伯利（Kimberly Winter）在4月28日打出107.3分貝的巨嗝，成功打破金氏世界紀錄。而她的巨嗝不僅超過攪拌機（70-80分貝）、手搖電鑽（90-95分貝）發出的噪音，甚至比一些全速行駛的摩托車（100-110分貝）還大聲。

事後金伯利在受訪時表示，她為了打破金氏世界紀錄，會將不同食物搭配打出來的嗝聲做筆記，以確保在挑戰時能打出最大聲的嗝。而她也表示「當天我喝了一杯冰咖啡，吃了一個三明治，還喝了一杯啤酒做補充」。

金柏莉也透露，自己過去曾因為打嗝大聲，被趕出酒吧，這同時讓她意會到，這或許是一個打破紀錄的好機會。她也表示，每當自己打出嗝後，都有許多人會問她這樣不會痛嗎「不，一點也不痛，實際上，打嗝的感覺很舒服，反而憋著才會痛。」

而金氏世界紀錄為了確保公正，要求金伯利需進入一個類似錄音室的房間紀錄她的打嗝聲，以確保外界噪音不會干擾測量。因此她便在當地電台iHeartRadio的節目Elliot in the Morning中進行直播挑戰。

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