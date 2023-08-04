為提升居住品質、降低夜間噪音，除原有2套移動式、1支固定式聲音照相科技執法設備外，新竹縣環保局今年向中央爭取新增3支建置固定式聲音照相設備，經多方評估後，選定竹東鎮北興路、西濱路二段、興隆路一段3處地點設置，預計今年10月底前建置完成。

2022年3月在竹北市中華路北上路段裝設全縣首支固定聲音照相科技執法設備，截至今年6月30日止，共計拍攝2萬526輛次機動車輛，其中1萬5157輛噪音超標，經人工檢視後，告發338輛次行駛中車輛。

為讓科技執法提高行駛中機動車輛噪音稽查量能，經過各方討論以及透過去年度收集既有常遭陳情路段資料，在7月底完成現勘確定位置，3處新增設置點分別位在竹東鎮北興路二段77-1號（全國電子竹東北興門市對面）、西濱路二段與蓮花路223巷交叉口附近（鳳山溪橋附近），及興隆路一段與台科路交叉口附近。

環保局將盡速完成招標作業，預計10月底前完成架設，每處設備前100公尺也都會設置提醒告示牌，請民眾注意。

固定聲音照相科技執法設備依據機動車輛噪音管制標準規定，道路速限50公里以下路段，聲音管制標準為86分貝、道路速限50-70公里路段，聲音管制標準則為90分貝，若超過管制標準將依噪音管制法處新台幣1800元以上到3600元以下罰鍰。

環保局指出，科技執法設備加持下，為加強取締不當改裝車輛製造噪音，維護環境安寧，環保局每月會同警察及監理機關共同辦理日間及夜間聯合稽查勤務，以取締改裝車或飆車噪音情形。