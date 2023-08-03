嘉義縣環保局及警方日前在中埔鄉查獲6輛非法北土南送車輛。（嘉義縣環保局提供／廖素慧嘉傳真）

嘉義縣環保局結合縣警察局日前攔查2輛「北土南送」非法運送營建剩餘土石方，裁罰12萬元，又在中埔、竹崎各攔查6輛、1輛「北土南送」，7輛共將開罰42萬元。

嘉義縣環保局表示，今天上午與警方在竹崎攔查到1輛「北土南送」車輛，上月27日在中埔鄉136道路一口氣攔查到6輛，都是非法載運土石方車輛，除依違反《廢棄物清理法》第9條各開罰6萬罰鍰外，也扣留車輛。

嘉縣環保局指出，這7輛車都未隨車攜帶證明文件，且經稽查員依經驗研判，車上外層是土石方，可能是為了掩護下層暗藏其他廢棄物，為了確認，而決定全數扣車，以釐清內容物及來源。

嘉縣環保局初查，土石方來源為台北市某處工地，處理場所為新竹市土資場，卻來嘉義縣欲非法棄置，環保局立即連繫北市環保局協助至工地查證，經查是開挖地下室的土石。

嘉縣環保局長張輝川表示，為阻斷外縣市廢棄物及營建剩餘土石方流入嘉義縣，已在交流道、主要聯外道路加強AI科技執法，各地警察分局、派出所也全數動員，「檢警環調結盟」近期也將研議精進打擊環保犯罪技能，全力查緝。