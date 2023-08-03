台北市基隆河近期因河水溶氧量降低使大量魚群死亡，審計部報告也指出，近年淡水河、基隆河、新店溪及景美溪汙染程度愈來愈嚴重，部分河段水質從輕度汙染變成中度。北市環保局研判，與遇上大旱河川流量變少堆積汙染物有關，預計在今年底前在較易受污染的基隆河段設置1台臭氧機，分解河川污染物並減少魚死機率。

除了基隆河大量魚死，台南市安平運河過去每逢春季便會出現大量魚群死亡，台北市環保局長吳盛忠擔任環保署水保處長任內，為改善台南運河水質，協助在河內設置曝氧機，直接在水裡打入氧氣，成功提高魚群存活率，也沒有魚死惡臭擾民。

吳盛忠借鑑台南經驗，預計今年底前在台北市基隆河段設置1台臭氧機，提升河川溶氧量。他認為，河川水質改善不能只靠污水處理廠，也不能看天吃飯，環保局要有更積極作為，但考量到曝氧機耗能且要拉電線，臭氧機應搭配太陽能發電，以自發自用。

吳盛忠說明，臭氧機產生的臭氧可以分解河川污染物，讓藻類有更好的生長環境，光合作用產生氧氣，進一步增加河川溶氧量，不只減少污染程度，也能降低魚死機率。

他表示，由於基隆河靠近民眾生活處，較容易受污染，目前先在此設置臭氧機試驗，再看成效決定是否擴大試驗範圍。