温昇豪和天心在《最佳利益》第２季的感情走向埋下伏筆。（羅永銘攝）

温昇豪和天心交情深厚。（羅永銘攝）

天心、温昇豪今（3）日出席八大律政職人劇《最佳利益3-最終利益》記者會，最近性騷擾事件延燒，天心在演藝圈多年，表示以往拍親密戲、吻戲都沒有被吃過豆腐，「男生其實會更小心，擔心女生不舒服。」且拍吻戲難度其實很高，天心分享以前跟林志穎拍吻戲，2人沒算好距離，一開拍就撞到牙齒，「其實很危險，而且吻戲要親得恰到好處，不然鼻子歪嘴巴扭很難看。」温昇豪則說拍床戲真的很難享受，因為會有10幾個工作人員圍繞，還有燈光直射，「熱得要死。」

不過天心說在華岡藝校求學時，曾在公車上遇過有男生刻意靠她很近，即使她已再往旁邊移動保持距離，該男孩接近且故意觸碰，天心當下大叫：「有人碰我。」公車司機直接把公車開到警察局，把加害者交給警察，才發現那名男子是累犯，「遇到性騷擾我是會大叫得，一定要講出來，大家一定會幫你。」

《最佳利益》第2季，2人劇中有不少爭執場面，温昇豪說現實生活中他是「好男不跟女鬥」，認為要維持一段關係就不要吵架，「偶爾溝通吵架難免，但為了爭論一個點淪為口舌戰既沒必要，如果你要這關係就一定要退讓。」天心說自己和老公「金先生」吵架，往往都是自己個性太急講話先大聲，老公就會在一旁冷眼，等她道歉，「因為我大聲的話就會自己反省，所以都是我先道歉。」

但若2人情緒都上來，老公會跑到她面前說：「這次我們2個都有錯，你錯百分之49、我錯百分之51。」給她台階下。天心讚老公情商一直很高，但有回哥哥嫂嫂到韓國找他們旅遊，在市場她為了點餐急了，忍不住說話大聲，老公竟跑去和嫂嫂、哥哥告狀，害她被嫂嫂念，「他就是我搞不定，就叫你家人來搞定你，太高招，學壞了。」