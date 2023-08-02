香港保安局局長鄧炳強今（2日）在社交平台上傳國家安全影片系列第四集。鄧炳強表示，外部勢力想利用香港危害國家安全，並非一朝一夕的事情，在移交前已開始處心積慮，所以在過去的20多年，香港才會出現多次的國家安全事件。

鄧炳強指出，早於2003年，當時外部勢力已經在香港培植了一些本土反對派，專門組織大型反政府遊行，當年反23條立法大遊行就是他們的試點。而他們發現只要能夠製造社會議題及矛盾，就有機會號召很多人出來遊行，令到政府難以施政，甚至將一些明明是對的事情都歪曲成錯誤，政府舉步維艱，到2012年政府見到年輕人的思想被激化，想推行國民教育，但外部勢力繼續重施故技，找出一些代理人出來帶頭抹黑政策，他們除了遊行之外，更包圍政府總部。

2014年，政府想根據基本法推行政改，他們的本地代理人又出來反對，繼而發生了長達79日的非法「佔中」事件，堵塞多條主要道路，嚴重影響經濟社會。這次行動最後雖然以失敗告終，但部分人開始渲染，和平上街對抗政府是沒有效果的，要「做到野」就要加入暴力元素，於是發生了2016年的旺角暴動，一開始時只是政府處理無牌熟食小販的問題，但那些外部勢力代理人就利用這個機會，進行反政府的暴力行動，更用磚頭砸傷很多執勤的警員需要入院治療，這次激發了反對派以及外部勢力開始煽動香港市民，特別是年輕人使用暴力。

他又稱，2019年「黑暴」全面爆發，那些代理人以「反送中」之名，抹黑逃犯條例，再通過發放假新聞、假消息，以及鼓吹暴力等手段，煽動市民上街示威，而外部勢力亦利用他們的媒體，在國際間作出不實及偏頗的報道，助長「港獨」聲勢迅速壯大，令香港出現前所未有的大規模暴亂，將香港一步步推向「顏色革命」的（發展）方向。