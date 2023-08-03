由選秀節目DD52而成團的「HUR」已出道兩年多，日前受邀參加香港史上最大沙灘音樂節TheNextWave，這是HUR首次的海外演出，此音樂祭在愉景灣大白灣沙灘舉行，場地分為沙灘區海上漂浮區還有遊艇區，規模堪稱香港沙灘最大，現場吸引上萬名民眾同歡。

HUR近期因為參戰選秀節目「未來少女」日夜顛倒，錄音錄影練唱練舞之外，原定的團體工作也同步持續進行中，雖然團員們覺得體力已快到極限，但對於首次參與海外演出依舊專業籌備，此音樂祭帶來五首動感的舞蹈組曲，與香港的民眾一起在盛夏的海邊上度過熱情的時光。

這沙灘祭是HUR第一次戶外極大型舞台，此場活動相當於台灣跨年舞台的兩倍大，活動前一天彩排因為舞台需要大範圍的走位及奔跑，大太陽下完全毫無遮蔽物，讓團員們汗如雨下裡外全濕，團員們彩排全部類曬傷，連完全不會曬傷的團長善榛都皮膚泛紅，C.Holly還因此中暑，回到飯店後狂吐。

席子淇表演不太流汗的人，第一首歌還沒結束汗已流到大脫妝，從來不擦防曬但膚色又較深的連穎玩笑的拜託側拍攝影師把影片調光讓自己白一點，不在乎其他團員可能會過曝，熱愛陽光的裴頡表示，香港太陽刺刺的，身上綁繩的巴倫月很怕自己變成肉粽。