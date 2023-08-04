香港長實集團主席李澤鉅今大談房市稱，現在市民置產的風險，即使在升息周期，亦比3年前更安全，應逆市置產。

李澤鉅表明應逆市置業，因為過去周期的中、香港房價太高，如果一個人要買房自住，其實現在機會比低利周期時更多。他解釋，雖然利息上升，但置業的機會更大，因為投資者會變得更小心，「當太多人看淡、利率又高時，（現在置業）實際風險比3年前更低。」他又說，市場預期未來降息比升息的機會大，現在置業前景更為清晰。

對於香港經濟，李澤鉅稱，短期還要面對「風暴」，但香港亦可如過去經歷多次風暴一樣，都可安然度過。他指出，地產業是香港經濟的重要組成部分，市民對房市的預期，會直接改變其消費及開支習慣，從而影響經濟，但政府在制定政策時，可能要平衡許多因素，地產及經濟只是考慮大局的一部分。

李澤鉅還罕見提到完全不擔心香港的財政狀況，因為香港《基本法》已就審慎理財原則提供指引，指出香港的財政預算，與本地生產總值的增長率相適應。