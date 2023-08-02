英國政府7月31日發布更新2023年《海外經營風險指南：香港》，續批《香港國安法》和改革香港選舉制度侵害港人權利自由、違反《中英聯合聲明》。對此，中國大陸駐英使館發言人表示，這是別有用心的政治操弄，是對中國內政的干涉，中方堅決反對。

據微信公眾號「中國駐英國大使館」1日消息，使館發言人稱，事實是，中方制定和實施《香港國安法》、完善香港選舉制度，推動香港實現了由亂轉治的歷史性轉折。目前，香港社會恢復穩定，經濟發展重回正軌，良政善治得到提升，港人的權利和自由得到更好保障，外國投資者對香港的信心進一步增強，香港的國際金融、貿易、航運中心地位進一步鞏固，香港的未來一片光明。

使館發言人強調，香港早已回歸中國，香港事務純屬中國內政。中國政府治理香港的法律依據是大陸《憲法》和《香港基本法》，絕非《中英聯合聲明》。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。英方一再拿《中英聯合聲明》說事，只會進一步暴露他們陰暗過時的殖民主義心態和打著「人權」旗號抹黑香港形象的險惡意圖。

使館發言人最後稱，我們再次敦促英方尊重事實，糾正錯誤，停止干涉香港事務和中國內政。