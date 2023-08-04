微信公眾號「中國駐俄羅斯大使館」4日發布消息，中國大陸駐俄羅斯大使館就中國大陸公民入境俄羅斯受阻一事，向俄方提出交涉，抗議俄方野蠻執法，要求立刻查明原因。

陸駐俄使館指出，5名中國大陸公民7月29日擬駕車自哈薩克經阿斯特拉罕州卡拉烏澤克口岸入境俄羅斯時遇阻，被註銷旅遊簽證、拒絕入境。中國大陸駐俄使館領事人員接到求助電話後，詳細了解事件原委，安撫當事人情緒，反復確認涉事口岸，第一時間向俄方了解情況，根據當事人求助要求俄方為當事人再次申簽和入境提供便利。

8月2日，使館通過當事人上傳的視訊進一步了解到，俄邊防人員對其進行長達4小時反復審查。根據大陸使館領導部署，使館相關部門分別約見俄羅斯外交部、聯邦邊防總局、聯邦安全總局等部門提出交涉，明確指出俄方在此次事件中出現的野蠻執法、過度執法行為嚴重損害中方公民合法權益，與當前中俄關係友好大局不符，與兩國日益密切的人員友好交流趨勢不符，要求俄方立刻查明事件原因，採取積極措施，全力消除惡劣影響，並保證此後不再發生類似事件，充分尊重和保障中國大陸公民尊嚴與合法權益。

俄方表示，上述事件為單一事件，俄方歡迎中國大陸公民赴俄，對中國大陸公民無任何歧視性政策和行為。經初步核實，出現拒絕入境情況原因是「相關中國公民簽證申請的前往目的地與實際目的地不符，違反俄相關法律規定」。中國大陸駐俄羅斯使館要求俄方進一步調查邊檢人員過度執法行為，給中方一個滿意的答復。

中國大陸駐俄羅斯使館提醒大陸民眾，在赴俄旅遊、經商、留學期間，一旦遇到損害中國大陸公民尊嚴及合法權益等情況，及時與中國大陸駐俄使領館聯繫，中國大陸駐俄使領館將全力履行領保職責，維護公民安全與合法權益。