烏克蘭總統澤倫斯基在今天發布的影片中表示，烏克蘭將在黑海反擊俄羅斯，以確保水路暢通，進出口穀物等貨品無虞。

路透社報導，這番談話也公布在總統府網站。數天前，裝滿炸藥的烏克蘭海上無人艇重創黑海一處俄羅斯大型港口附近的一艘軍艦，並攻擊一艘俄羅斯油輪。

澤倫斯基說：「如果俄國持續稱霸黑海，逾越其領土，再度封鎖或朝我們開火，向我們的港口發射飛彈，烏克蘭也會如法泡製，這只不過是捍衛我們的機會和任何通道。」

「我們沒有那麼多船，不過他們應該清楚知道，戰爭結束時，他們不會擁有任何船艦，一艘都沒有。」

他在與拉丁美洲國家的記者簡報時，呼籲俄羅斯停止朝烏克蘭港口發射飛彈和無人機攻擊，並允許貿易往來。

俄羅斯上月退出允許烏克蘭港口安全出口穀物的協議以來，黑海及其附近地區的緊張局勢不斷升級。俄羅斯無人機和飛彈多次攻擊烏克蘭港口設施和穀倉。

作為回應，烏克蘭對位於諾沃羅西斯克（Novorossiysk）海軍基地的一艘俄羅斯油輪和一艘俄羅斯軍艦發動了海上無人艇攻擊，該基地毗鄰一個主要糧油港口。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120809