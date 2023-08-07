樂亮管絃樂團指揮劉志清在閉幕音樂會中領取特別榮譽金獎獎盃與獎牌。（新加坡佛萊士國際音樂節提供／陳夢茹桃園傳真）

演藝團隊「樂亮管絃樂團」上月代表桃園市前往新加坡參加新加坡萊佛士國際音樂節，在12至18歲組別團體賽、室內樂重奏及12歲以下團體賽項目中紛紛獲得金獎，共為桃園市奪得3面金獎，深耕藝文領域多年最終繳出亮眼成績單。

文化局表示，樂亮管絃樂團前身為樂亮青少年絃樂團，2017年擴大編制為管絃樂團，該團隊多年來致力於提攜栽培青少年音樂家，另也曾於2019年奪得維也納SCL國際青少年絃樂團比賽第2名，高水準的專業演出廣受好評。不僅如此，樂亮管弦樂團更致力於音樂創新，積極推廣校園巡迴、社區、公益慈善音樂會等，自2020年起已連續4年入選桃園市傑出演藝團隊。

文化局說，台灣今年共有6隊出賽，樂亮管絃樂團由團長黃瀚民率領以桃園市青少年為主的樂亮成員，代表桃園到新加坡萊佛士國際音樂節（SRIMF）參與演出，新加坡萊佛士國際音樂節創辦於2014年，本屆賽事融合現場與線上比賽共同參與，選手來自馬來西亞、新加坡、中國、香港、台灣、韓國、日本等上千人次共同參與，為亞太地區青少年音樂家提供展現自我實現夢想的舞台。

參與12至18歲團體賽的樂亮成員，在擁有超過30年教學經驗的指揮劉志清帶領下，細膩詮釋作曲家舒伯特《死與少女》第二樂章，獲得最高榮耀的特別榮譽金獎（Gold with Honours）。室內樂重奏比賽項目中，由樂團首席黃若庭、大提琴首席詹以諾及新銳鋼琴家林采蓁，3人組成的鋼琴三重奏，演出俄羅斯作曲家安東・阿倫斯浪漫的作品：第一號鋼琴三重奏，贏得第2座特別榮譽金獎。

此外，在團體賽12歲以下組別的賽事中，由樂亮少年絃樂團演出戲劇性強烈的聖桑：《骷髏之舞》，也獲得金獎。文化局直呼，桃園的傑出演藝團隊樂亮管絃樂團榮獲「3金獎」佳績，市府同感殊榮，另也建議有興趣的民眾可到樂團粉絲專頁、網站等一同欣賞樂亮管絃樂團的精彩演出，給予優秀的青少年音樂家鼓勵。