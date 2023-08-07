演藝團隊「樂亮管絃樂團」上月代表桃園市前往新加坡參加新加坡萊佛士國際音樂節，在12至18歲組別團體賽、室內樂重奏及12歲以下團體賽項目中紛紛獲得金獎，共為桃園市奪得3面金獎，深耕藝文領域多年最終繳出亮眼成績單。
文化局表示，樂亮管絃樂團前身為樂亮青少年絃樂團，2017年擴大編制為管絃樂團，該團隊多年來致力於提攜栽培青少年音樂家，另也曾於2019年奪得維也納SCL國際青少年絃樂團比賽第2名，高水準的專業演出廣受好評。不僅如此，樂亮管弦樂團更致力於音樂創新，積極推廣校園巡迴、社區、公益慈善音樂會等，自2020年起已連續4年入選桃園市傑出演藝團隊。
文化局說，台灣今年共有6隊出賽，樂亮管絃樂團由團長黃瀚民率領以桃園市青少年為主的樂亮成員，代表桃園到新加坡萊佛士國際音樂節（SRIMF）參與演出，新加坡萊佛士國際音樂節創辦於2014年，本屆賽事融合現場與線上比賽共同參與，選手來自馬來西亞、新加坡、中國、香港、台灣、韓國、日本等上千人次共同參與，為亞太地區青少年音樂家提供展現自我實現夢想的舞台。
參與12至18歲團體賽的樂亮成員，在擁有超過30年教學經驗的指揮劉志清帶領下，細膩詮釋作曲家舒伯特《死與少女》第二樂章，獲得最高榮耀的特別榮譽金獎（Gold with Honours）。室內樂重奏比賽項目中，由樂團首席黃若庭、大提琴首席詹以諾及新銳鋼琴家林采蓁，3人組成的鋼琴三重奏，演出俄羅斯作曲家安東・阿倫斯浪漫的作品：第一號鋼琴三重奏，贏得第2座特別榮譽金獎。
此外，在團體賽12歲以下組別的賽事中，由樂亮少年絃樂團演出戲劇性強烈的聖桑：《骷髏之舞》，也獲得金獎。文化局直呼，桃園的傑出演藝團隊樂亮管絃樂團榮獲「3金獎」佳績，市府同感殊榮，另也建議有興趣的民眾可到樂團粉絲專頁、網站等一同欣賞樂亮管絃樂團的精彩演出，給予優秀的青少年音樂家鼓勵。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。