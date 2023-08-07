王ADEN騎車環島為新專輯宣傳暖身。（宏佳騰X龍大謝提供）

王ADEN騎車環島為新專輯宣傳暖身。（宏佳騰X龍大謝提供）

創作新人「王ADEN」即將推出首張專輯《Be A Lover》，為此化身「機車情人」環島唱遍全台13個城市，用機車跑宣傳為專輯暖身，一圓自己從小的夢想「唱歌給全台灣的人聽」，他難掩興奮說：「從小到大我就愛唱歌，12歲開始學鼓學吉他，就是想表演給全台的人看，沒想到這次不但能環島又能唱歌，實在太爽了！」

原本擔心屁股騎到「腫痛」的他，想到可以趁環島前往宜蘭花蓮台東玩，頓時忘記煩惱，笑說：「光想就覺得很興奮！希望有機會環島順利，去感受大自然！」他為了首次環島做足準備，也對自己的騎車技術很有自信，最遠曾一天來回台北、宜蘭，卻也成為他最難忘的一次騎車經驗，「當時騎北宜公路，因為來往車輛很多彎道也很多，不注意或彎道沒過好就會跨越到對向車道一路上都滿緊張的，經過這一次之後就不想騎北宜公路了，覺得生命誠可貴」。

王ADEN昨（6日）開啟環島首站，在大台北3門市宣傳，除了首唱新歌還送上自己過去創作的神曲〈你是我寶貝ㄟ〉、〈想了你六次〉，不按牌理出牌的他為了給粉絲驚喜，還在現場「泡奶茶」給歌迷喝；除了出其不意的彩蛋，騎機車到場的王ADEN還在歌迷面前發動機車、脫戴安全帽，零距離互動讓他直呼：「這樣的出場及退場方式超居家、超赤裸！其實有點小害羞。」