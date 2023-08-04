吳霏（左）用饒舌Diss原子少年，與伊西嘴砲全開嗨翻全場。（東風衛視提供）

東風衛視與霹靂合製的節目《音樂主理人》，本周挑戰的新主題是「歌手合作賽」，這次的任務要讓每位選手feat.一位歌手，除了幫歌手打造適合他們的歌曲之外，還要一起合作演出，節目共邀請6位歌手，每位配對2位選手進行PK，當李竺芯與伊西對戰，搭配吳霏一起合作，吳霏覺得這個合作有點在考驗他，因為兩邊選手差異性滿大，陶晶瑩認為光以面相來說，吳霏跟伊西會比較合。

在創作過程中，伊西一聽到吳霏唱出嗆原子少年的歌詞而嚇傻，伊西透露自己一開始沒有在看歌詞，忽然聽到其中一句歌詞「光我一個人就能成一團，原子少年！」他連忙滅火說：「吳霏在開玩笑，原子少年不要生氣，你們超多人的，不要圍毆我！」吳霏則認為自己沒有嗆他們，「我是說我可以一個人組團，我很尊敬他們。」

伊西與吳霏兩人現場一表演完，被嗆的 Fenix看完演出也表示：「很爽！被嘴我也甘願！」李竺芯則是以「潛意識的洗禮」為創作理念，台上表現不俗，深入人心，台下一片叫好，還想繼續聽，兩組炸裂式的演出不分軒輊，陶晶瑩大開玩笑說：「本來以為吳霏很廢，聽完都想變成吳霏後援會會長。」

《音樂主理人》今播出「歌手合作賽」，邀Bii畢書盡、李芷婷、莫宰羊、YoungLee、吳霏、原子少年男團 Fenix等6組藝人與選手合作，也是對選手而言是成為音樂主理人重要的一戰，主持人陶晶瑩也相當期待這次能碰撞出什麼火花，她坦言：「每次我都非常興奮來到錄影現場，不知道這些神仙們今天又要拿出什麼樣的菜色，讓你感覺 OH MY GOD！」《音樂主理人》每周五晚間7點於東風衛視播出，每周六晚間10點半在霹靂電視台播出。