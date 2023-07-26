綽號「暖聲熊男」的馬來西亞籍歌手丘沁偉，因架設網站與前北市議員楊實秋的兒子楊澤祖發生糾紛，丘被控違反個人資料保護法，刑事部分遭判處得易科罰金之刑6月，執行完畢後驅逐出境，民事部分士林地院再判丘須賠償楊30萬元，可上訴。

大馬歌手丘沁偉與楊澤祖鬧翻後，上網辱罵楊「賣淫為樂」，更指楊散布性愛影片，文章內容辱罵楊是「恐嚇性侵」、「對女性性騷擾」、「偷拍、散布性愛影片」、「仗著楊實秋濫訴成性」等語，足以使楊澤組的品行、德行、道德形象、人格評價、社會地位之評價遭受貶損，而使楊難堪。

台灣高等法院二審依犯非公務機關非法利用個人資料罪，判處丘有期徒刑6月，併科罰金10萬元，執行完畢或赦免後驅逐出境，仍可上訴。

民事部分，楊澤祖以精神慰撫金等原由求償100萬元，丘沁偉未到庭說明，士院25日宣判，認丘所為導致楊的社會評價下降、個資被散布，且網路傳輸方式具有不受空間阻礙、即時傳知的特性，判丘應賠償楊30萬元。