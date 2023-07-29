胡瓜主持的民視《全能歌手》上周淘汰一半選手，讓他徹夜難眠，因為真的是節奏快速又殘忍，除了安慰哭著回家選手，還當起「吹哨者」要粉絲快點想辦法上臉書為淘汰歌手發聲，想當「召喚獸」召喚回被淘汰選手一起讓製作單位聽到，因為惜才愛才的胡瓜實在太喜歡每一位選手的表現了，也很開心能主持《全能歌手》讓他覺得再度年輕起來。

賽制更是來到連續三集的「主題淘汰賽」，高凌風之女葛宸羽以〈牽不到你的手〉來代表自己的一首歌，貼心的胡瓜更是口袋塞滿衛生紙上台訪問，胡瓜說：「其實知道宸羽在彩排時唱出歌詞『爸爸你為何走得匆匆』就淚崩，我就知道這首歌高凌風的歌對她來說多重要。」

但成熟的葛宸羽說不該在舞台上哭，當初想要改編這首爸爸的歌曲後，就先在家哭很多天想把眼淚哭完，因為眼淚不該在比賽中出現，想把自己最好一面呈現給大家。

評審包小松老師看到葛宸羽在舞台上，覺得有高凌風大哥影子在，但這條演藝路不好走要她不要太急。與高凌風熟識的李翊君更是說爸爸一定為她驕傲讓葛宸羽忍不住最後一條防線哭了，明白星二代阻力跟助力只有一線之隔，要她加油做自己。