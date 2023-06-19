藝人黃子佼在今（19）日稍早公開3段影片，坦承自己曾對少女強吻、拍裸照，並在影片中一連爆料大小S、阿雅、范曉萱、具俊曄等人過去曾一起吸毒的事情。對此阿雅（柳翰雅）也出面回應了。

阿雅稍早透過微博發出聲明，表示「本人柳翰雅（阿雅）從未以任何形式使用違禁藥物、毒品，嚴守法律法規，關於他人對我誹謗重傷，我將拿起法律武器保護自己的正當權益，特此聲明」。

黃子佼稍早在直播影片中爆料「大小S給我人生很重要的一刻，當年分手來回前後很多很瞎的事，我有些東西被她發現，她不開心，可是他們吸毒嗑藥這些事情，我也過不去，他們可以去否認，紅了20幾年，被拍到也是否認，阿雅他們都逃過，瓜哥（胡瓜）他們也坐過牢。」接著表示當年他去韓國就是和大小S一起去，而當時大S就是和具俊曄在一起，他們還在飯店裡嗑藥，包含范曉萱、阿雅都知道，他也被硬塞，但一點都不快樂，最後甚至被光頭抱進浴室，讓他不得不一起吸。

阿雅（柳翰雅）出面向黃子佼提告。（圖／柳翰雅）

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