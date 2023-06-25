德國經濟研究所本周發佈的研究報告，德國在很多領域嚴重依賴於中國進口，其中包括一些原材料、化學原料和電子元件。報告呼籲經濟界儘快採取行動，減少這些領域的對華依賴性，否則「所謂的去風險就只是一句空話」。

《德國之聲》報導，2022年德國從中國進口的商品總量達到了歷史最高水準，在某些產品領域幾乎全是中國產品獨霸，這是相當危險的狀況。德國經濟研究所（IW）最新發佈的研究報告指出，尤其是一些原材料、化學原料和電子元件，除了中國之外幾乎找不到其它可以替代的供應方。

雖然德國政府近期呼籲德國經濟界應降低對於中國的依賴性，但是對於很多工業企業以及出口導向型企業來說，中國是一個極其重要的市場。根據德國經濟研究所的觀察，近幾年來德中貿易往來中出現了新的發展動向，從中國運往德國的商品越來越多，而德國對中國的出口增長卻幾乎陷入停滯。

報導說，以2021年的資料為例，在298種分別價值超過1000萬歐元的產品當中，德國超過50%的進口都來自中國。2022年，在這些產品當中有211種的中國份額都明顯增加。

根據德國經濟研究所的調查，在筆記型電腦、磁鐵、鍵盤以及維生素C、鎂和咖啡因這些產品領域，從中國進口的產品所占份額尤其高。從總體上看，在一些原材料、化學原料和電子元件領域，可以觀察到中國影響力的日益提升。在這些領域，目前完全看不到進口管道多元化的發展趨勢。

研究報告指出，某些產品對於企業來說是不可或缺的，而且在可見的未來幾乎無法被其它供應方的產品所替代，這樣的發展趨勢是相當危險的，德國會陷入一種危險的依賴關係中。

德國經濟研究所該研究報告表示，完全與中國脫鉤或者徹底與中國告別並不是應該討論的話題，主要是在那些確實非常危險的依賴關係中，德國應該減少與中國之間的貿易。至於哪些領域存在這樣的危險，企業應該現在就在政界的支持下把它們找出來，「否則所謂的去風險就只是一句空話」。