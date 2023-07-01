中共中央政治局6月30日召開政治局會議，下午就開闢馬克思主義中國化時代化新境界進行第六次集體學習。中共總書記習近平主持學習時強調，開闢馬克思主義中國化時代化新境界的重大任務，是當代中國共產黨人的莊嚴歷史責任。中共二十大報告在總結歷史經驗基礎上提出兩個結合、六個必須堅持等推進理論創新的科學方法，為繼續推進黨的理論創新提供根本遵循。

中共中央黨校（國家行政學院）副校長李文堂進行講解，提出工作建議。政治局委員聽取講解，並進行了討論。習近平其後指出，中共之所以能夠在革命、建設、改革各個歷史時期取得重大成就，根本在於掌握了馬克思主義科學理論，並不斷結合新的實際推進理論創新。

習近平強調，決不能拋棄馬克思主義這個魂脈，決不能拋棄中華優秀傳統文化這個根脈。堅守好這個魂和根，是理論創新的基礎和前提。理論創新必須講新話，但不能丟了老祖宗，數典忘祖就等於割斷了魂脈和根脈，最終會犯失去魂脈和根脈的顛覆性錯誤。必須堅持馬克思主義這個立黨立國、興黨興國之本不動搖，堅持植根本國、本民族歷史文化沃土發展馬克思主義不停步，堅定歷史自信、文化自信。