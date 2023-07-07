大陸《中國工業報》7日報導，為推動經濟運行持續復甦，大陸國家發展改革委、工業和資訊化部、商務部等多部門近來密集發聲，聚焦擴大投資、促進消費、發展科技、穩外貿，透露了大陸下一步重點發力的政策方向，釋放穩增長、穩預期訊號。

據報導，6月16日召開的大陸國務院常務會議，圍繞加大宏觀政策調控力度、著力擴大有效需求、做強做優實體經濟、防範化解重點領域風險等四個方面，研究提出了一批政策措施。強調具備條件的政策措施要及時出台、抓緊實施，同時加強政策措施的儲備，最大限度發揮政策綜合效應。

擴大有效投資方面：

大陸財政部近期將4.5兆元地方政府舉債限額分配至各省區市，浙江、四川、河北等地陸續調整預算。

發改委稱，圍繞助力擴大有效投資，近期將推進與有關銀行建立投貸聯動試點合作機制，助力投資主體融資便利化。下一步，將加強投資項目審批制度改革與用地、環評、報建等領域改革的銜接，繼續加大投資審批數據資源分享力度，推進跨層級、跨部門的審批數據共用、業務協同。

中國銀行研究院研究員梁斯表示，大陸下半年擴大有效投資的主要發力點，要持續發揮製造業投資的重要作用。特別是激發民企投資活力是穩定有效投資的政策重點。同時，擴大基建投資。此外，加大民生專案投資力度，如智慧停車場、老舊社區改造等。

促進大宗消費方面：

今年以來，新能源汽車消費成為拉動整體消費的主力，這一趨勢仍在延續。專家預測，隨著車購稅的減免政策逐步調整，新能源汽車近期可能獲得千億級政策支持。與此同時，從多部門近期部署來看，大宗消費等仍是下半年提振消費的重心，一批恢復和擴大消費的政策將抓緊出台。

星圖金融研究院高級研究員付一夫認為，目前中國消費市場當中，生活服務性消費改善最為明顯，大宗消費等將是下半年提振消費的重心。

加大科技創新支持力度方面：

大陸工業和資訊化部將促進「專精特新」發展，培育更多優質中小企業，引導創新資源向中小微企業聚集，推動大中小企業協同創新發展，有效提升中小微企業的核心競爭力。

中國人民銀行貨幣政策委員會明確，繼續加大對綠色發展、科技創新等國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度。財政部將符合條件行業企業研發費用稅前加計扣除比例由75％提高至100％。

中國人民大學經濟研究所聯席所長、中誠信國際首席經濟學家毛振華認為，當前，物聯網、大數據、新材料、新能源等新興技術與製造業的融合能力較強，應當抓住機遇推動製造業的數位化轉型。對於處於中下游且不具備資金優勢的製造業企業，需加大金融支持力度。

推動外貿穩規模方面：

今年前5個月，中國對外貿易穩中向好，實現平穩開局、一般貿易比重提升、對新興市場進出口增長較快、民營企業主力軍地位進一步鞏固等特點。

部委層面，大陸商務部正會同各地方、各相關部門全力落實好推動外貿穩規模優結構的政策措施。

地方層面，近來多地也積極部署有關穩外貿工作。福建省印發《關於加強政策性出口信用保險支持加力推動外貿穩規模優結構的通知》；四川省第二批「千戶重點外貿企業培育工程」啟動；河南省推出22條舉措，從暢通進出口物流、促進跨境貿易便利化、幫助企業減負增效、服務外貿創新發展等方面，助力全省外貿加快擴量提質。

上海立信會計金融學院自貿區研究院副院長肖本華表示，從近期各地工作安排來看，發揮各地優勢特色是穩外貿發力方向之一。