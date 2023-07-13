大陸海關總署13日在大陸國新辦記者會上公布上半年進出口統計，以美元計價的上半年外貿規模為2.91兆美元，衰退幅度從前5月的年減2.8％擴大至4.7％。其中前6月出口規模1.66兆美元，更是「由紅翻黑」，從前5月年增0.3％轉為衰退3.2％；進口總值1.25兆元則維持原先的年減6.7％幅度不變。

在兩岸貿易表現上，統計上半年的雙邊進出口總值為1236.3億美元、年減24.4％，降幅較前5月持續收窄1.1個百分點。當中台灣出口到大陸為914.2億美元，衰退24.3％也呈收窄趨勢，比起1到5月的年減26.2％再縮小2.1個百分點。至於台灣進口大陸規模則來到322億美元、年減24.7％，保持擴大減幅趨勢。

從大陸單月的外貿數據來看，6月總值為5000.2億美元，年減幅擴大至10.1％。關注出口方面，6月規模2853.2億美元、較去年同期衰退12.4％。但盤點大陸近幾月的單月出口與上年同期表現，呈現急速下降趨勢，先是3、4月的年增14.8％、8.5％，5月直接暴跌至年減7.5％。

而大陸的新能源汽車發展、快速出海之下，成為今年寄予厚望的重點出口商品。統計前6個月汽車（包括底盤）出口金額達223.1億美元、較去年同期成長108.1％，出口數量也年增77.1％。只是積體電路與高新技術產品的出口仍是萎靡，出口金額各年減17.7％、14.1％