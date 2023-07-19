大陸財政部網站消息，大陸財政部19日召開2023年上半年財政收支情況新聞發布會，說明上半年財政收支情況。 據指出，上半年，大陸全國一般公共預算收入11兆9203億元（人民幣，下同），同比增長13.3％。其中，稅收收入9兆9661億元，同比增長16.5％；非稅收入1兆9542億元，同比下降0.6％。分中央和地方看，中央一般公共預算收入5兆3884億元，同比增長13.1％；地方一般公共預算本級收入6兆5319億元，同比增長13.5％。財政收入增長，除經濟恢復性增長帶動外，主要是去年4月份開始實施大規模增值稅留抵退稅政策、集中退稅較多，拉低基數。
主要稅收收入專案情況如下：
1.大陸國內增值稅3兆7503億元，同比增長96％，主要是去年同期留抵退稅較多，基數較低。
2.大陸國內消費稅8272億元，同比下降13.4％。
3.企業所得稅2兆6859億元，同比下降5.4％。
4.個人所得稅7800億元，同比下降0.6％。
5.進口貨物增值稅、消費稅9234億元，同比下降9.5％。關稅1251億元，同比下降13.6％。
6.出口退稅9948億元，同比下降9.2％。
7.城市維護建設稅2744億元，同比增長4.2％。
8.車輛購置稅1324億元，同比下降3.6％。
9.印花稅2115億元，同比下降14.6％。其中，證券交易印花稅1108億元，同比下降30.7％。
10.資源稅1657億元，同比下降12.6％。
11.土地和房地產相關稅收中，契稅3121億元，同比增長5.1％；房產稅1946億元，同比增長3.9％；土地增值稅3213億元，同比下降18.2％；耕地占用稅685億元，同比下降20.4％；城鎮土地使用稅1169億元，同比下降4.9％。
12.環境保護稅102億元，同比下降4.2％。
13.車船稅、船舶噸稅、菸葉稅等其他各項稅收收入合計613億元，同比增長2.6％。
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