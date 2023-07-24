台鹽公司1938年創立七股曬鹽場，2011年開發4.18公頃既有廠房、倉庫作為觀光用途，如今設施陳舊，台鹽提出10年計畫案，預計投資4.7億元，擴大開發20公頃土地，打造「七股鹽山遊樂區」，引進更多遊樂設施、餐廳與旅館，台南市都發局24日宣布通過審議。

「七股鹽山遊樂區」開發案分為10年，有短、中、長期計畫，遊樂設施屬中、後期工程，台鹽公司尚未對外公布，預計打造鹽業相關的特色園區。完工啟用可望提升沿海地區的觀光遊憩發展。

台灣2003年停止曬鹽，台鹽在廢曬後將鹽業相關設施轉型發展觀光，2011年推出七股鹽山園區，12年來已是濱海著名觀光地標之一。

鹽場設施既有的老舊廠房、倉庫已難以符合現代化觀光服務需求。台鹽公司提出「七股鹽山遊樂區」新構想，將原本園區擴建5倍大，面積為 20.6 公頃，新增遊客遊憩活動，住宿、餐飲等相關服務設施。

台南市都發局表示，「七股鹽山遊樂區」為10年計畫，已獲交通部同意，台南市審議小組7月初通過，目前仍在紙上作業階段。

台南市都發局表示，台鹽公司預計投資4.7億元，並提供園區約120個就業機會，新增住宿餐飲、遊樂、環境教育等相關設施，如品牌故事館、鹽倉展示館、室內遊樂場、水岸主題餐廳、露營區，同時規畫45間客房旅館及15棟水岸VILLA等。有助遊客駐留過夜，提升濱海觀光發展。