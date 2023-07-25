林務局東勢林管處轄下大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區為因應「杜蘇芮颱風」來襲，自26日下午5時起預警性休園。 （東勢林管處提供／潘虹恩台中傳真）

今年第5號、中度颱風「杜蘇芮颱風」來勢洶洶，預計對台灣東南部造威脅。為因應杜蘇芮颱風來襲，林務局東勢林區管理處轄下大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區自26日下午5時起預警性休園，提醒民眾別撲空；林管處呼籲民眾颱風影響期間盡量避免從事山域活動。

大雪山、八仙山、武陵等3座國家森林遊樂區是中部旅遊勝地，吸引不少民眾前往遊賞大自然景象。暑假期間適逢杜蘇芮颱風來襲，東勢林管處25日指出，杜蘇芮颱風預估影響台灣各地出現降雨，考量轄內大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區位處山區，聯外道路距離長，於將26日下午5時起預警性休園至28日，避免豪大雨造成落石坍方、林木易崩落、倒塌等風險危及旅遊安全。

東勢林管處表示，單位人員將於28日颱風逐漸遠離時，針對3處森林遊樂區區進行災害勘查及環境整備，若園區安全無虞，預計於29日恢復開園；開、休園訊息可至台灣山林悠遊網、東勢林區管理處官網查詢。

東勢林管處並呼籲，颱風影響期間，民眾應盡量避免從事山域活動，至於已在山上活動之民眾，請於安全無虞情形下盡速下山。轄內自然步道亦將隨時配合台中市政府災害應變中心公告警戒實施管制。