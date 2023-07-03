「300億元中央擴大租金補貼專案」即起開放申辦，台北市都發局表示，今日上午9時起至明年12月31日下午5時止，新戶可至都發局中區辦公室隨到隨辦，且中午不休息，新戶審查通過後，補貼發放由申請日起算；舊戶則直接從系統資料帶入後審查，不用重新申請，審查通過後直接延續補貼至明年底。

都發局說明，配合中央專案計畫規定，符合年滿18歲之本國國民且在國內設有戶籍、家庭成員均無自有房屋、家庭成員的平均每人每月所得，應低於5萬7039元、房屋每月租金上限，應低於5萬5000元，並且在北市有租屋事實者，均可在受理期間提出申請。

都發局補充，今年租金補貼申請條件配合民法成年人之年齡下修為18 歲，讓租金補貼照顧對象向下延伸，只要年滿18歲，在北市就學、就業的年輕租屋族群，皆可提出申請，增加18至20歲臺北市學生租屋族群受惠。

都發局表示，依據專案計畫規定，北市提供每戶每月3000元至8000元租金補貼，其中單身青年及社會弱勢可加碼1.2倍、新婚家庭加碼1.3倍、經濟弱勢則加碼1.4倍。

都發局提醒，民眾可直接線上系統申請，線上申請24小時開放，如無法線上申請者，亦可就近至各行政區公所諮詢協助。另外，欲親自送件之民眾，今年採隨到隨辦方式，可至都發局中區辦公室臨櫃辦理，服務時間為上午9時至下午5時，為提供便民服務，受理櫃檯中午不休息。