5月10日因興富發文心愛悅建案塔吊吊臂掉落中捷軌道，列車撞上造成1死14傷，塔吊至今尚未拆除，日前有議員就建議颱風季節應儘速拆除，避免造成二次傷害，因應颱風杜蘇芮將生成，勞動部職安署目前已同意拆除。中市府則表示，興富發應申請交維計畫，確保公安。

都發局表示，17日已收到勞動部職業安全衛生署公文同意本案丁類「塔吊拆除作業」，主要是因應汛期期間、颱風及地震等公安問題，考量頂樓塔吊殘部留在屋頂上將徒增風險，故勞動部職安署同意該「塔吊拆除作業」准予拆除，此次塔吊拆除也將文心南路側4樓吊臂掉落損壞立面石材拆除，建商在施工前應依規取得交通局交通維持計畫核可。

另，目前文心愛悅建案尚未復工，都發局表示，整體工程復工要待頂樓塔吊拆除後，由起、承造人檢送經第3方公正專業技師公會提出諮詢意見後修正的「施工計畫及安全防護計畫」，報都發局申請建案復工，且依據臺中市建築物施工管制辦法第30條規定，興富發建設股份在未與傷亡者及中捷公司達成和解前，將依規不予核發使用執照。

都發局李正偉局長強調，興富發建設及潤隆建設9處工地全面停工迄今，目前7處建案工地陸續檢送經第3方公正專業技師公會提出諮詢意見後，修正「施工計畫及安全防護計畫」報都發局申請復工，都發局嚴格把關，除均檢送第4方、第5方公正單位審核外，併均會同相關技師公會辦理工地聯合現勘確認，以確保後續建案施工安全無虞，目前均尚未核准復工。