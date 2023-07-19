興富發集團所屬的齊裕營造日前拆除其塔吊發生意外，導致墜落至中捷軌道衍生多人死傷意外，職安署已勒令該工地停工，但考量颱風季等，已同意其塔吊拆除作業計畫，至於其他作業場域仍未送出復工申請。

台中市南屯區文心南路上建築工地於今年5日10日拆除固定式起重機（塔吊）時，造成吊臂掉落砸中捷運車軌重大公安事故，勞動部職安署隨即並勒令該工地(含頂樓殘留塔吊)停工。

職安署表示，興富發建設股份有限公司所屬齊裕營造股份有限公司考量颱風季節將至，頂樓塔吊殘部留在屋頂上將徒增風險，向職安署提出該案塔吊拆除計畫，經職安署邀集各單位，

同意其依日前會議意見函報修正的「塔吊拆除作業計畫」，也要求事業單位除應落實禁止於捷運禁建線範圍內作業並依規定提送交通維持計畫，尚需詳細評估各項作業潛在風險、確實規劃作業分工及研擬降低拆除作業期間對用路人衝擊措施。

後續塔吊拆除作業期間，職安署將派員並通知相關單位至現場監督檢查，嚴格督促落實作業安全及管理。