中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，為確保安全，台中市政府都發局針對營建工地加強管制，不但要求營建廠應做好防止物件傾倒的安措施、填具防颱作業工地自主檢查表，還要求一定規模以上工地必須檢附現場照片並回報情況，並應針對地下室開挖抽排水設備、升降設備、塔吊設備等加強巡檢。

因5月10日發生的中捷事故，興富發建設及潤隆建設9處工地遭勒令停工檢查，至今未復工，都發局長李正偉表示，建設公司從5月25日開始陸續提出7處建案的復工申請，經多次書審後，都發局7月12日起會同技師公會到現場確認，但查核分別發現有安全圍籬、擋土柱、構台斜撐或行人安全走廊、未經許可使用道路等缺失，仍要求興富發相關建案工地做好安全維護。

都發局指出，齊裕營造公司的部分，該公司先檢送3建案修正審核通過的施工計畫書，並陸續申請缺失改善，但因杜蘇芮颱風來襲，基於安全考量，將要求工地以防颱整備為優先，該建案後續仍必須向都發局再次申報復工，市府也將透過工地聯合稽查和總體檢方式避免意外再發生。

針對日前發生事故的興富發文心愛悅塔吊，都發局說，若營造廠評估無法在颱風來襲前完成拆除，考量高空作業危險，將要求先加固塔吊設備，等颱風過後再由營造廠依規定計畫拆除。