嘉義縣竹崎警分局颱風夜破獲一處民宅聚賭，盤問賭客。（竹崎警分局提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣竹崎警分局颱風夜破獲這處賣涼水的民宅聚賭。（竹崎警分局提供／廖素慧嘉縣傳真）

杜蘇芮颱風來襲，28日放颱風假，全民忙著防災，警消趕著救災，卻有嘉義縣竹崎鄉一處民宅趁颱風夜聚賭，警方於28日深夜破獲此處賭場，逮捕何姓主嫌及9名賭客，查扣賭資1萬多元及一批賭具，全案今天依賭博罪嫌移送嘉義地檢署。

竹崎警分局表示，警方接獲檢舉，早已鎖定這處白天賣椰子水、晚上經常燈火通明的這處民宅，成立專案小組長期蒐證，28日深夜10點多，這處民宅又燈火通明，數輛自小客車停放在屋外，行跡可疑。

警方在滂沱大雨中埋伏，見時機成熟，持搜索票展開行動，趁屋主何姓男子在外把風之際，控制何嫌，再進入搜索，當場有9名男女聚賭。

現場查扣撲克牌、手機、骰子、抽頭金及賭資共1萬餘元等證物，警方初步調查，何嫌租屋白天賣涼水飲料，晚上兼營俗稱「妞妞」的撲克牌職業賭場，但何嫌否認「抽頭」，僅稱是賭客給小費。

警方依賭博罪嫌將何男嫌移送嘉義地檢署偵辦，9名賭客依違反《社會秩序維護法》裁罰。

竹崎分局長閻百川表示，賭博常衍生治安問題，也危及家庭親情，並嚴重危害社會秩序，警方會持續布線查緝賭場，維護治安。