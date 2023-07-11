每逢颱風、地震或豪大雨，台23線泰源幽谷路段難逃落石崩塌的命運，造成泰源、北源及尚德3村落成為陸地孤島。（蕭嘉蕙攝）

台23線東富公路是台東縣東河鄉北3村的交通要道，其中泰源幽谷段地質敏感，長年零星落石不斷，去年更一度發生巨石崩落，造成道路封閉。公路總局擬定改善方案，編列4.93億元施做「泰源隧道」，昨順利決標，預計工期2年4個月，114年底完工通車。

去年6月期間台23線東河鄉泰源村土石崩落，造成當時泰源、北源及尚德3村落一夕間成了陸地孤島，且每逢颱風、地震或是豪大雨，泰源幽谷路段就難逃落石崩塌的命運。

泰源村長吳式琦表示，過去該路段就曾進行過強化工程，但效果不如預期，颱風季下大雨還是會落石，一旦封路直接影響就醫。

應姓村民無奈地說，封路影響最大就是造成交通不便，唯一的出口要從富里關山那邊繞。許姓村民也說，繞遠路的話，油錢就得增加。

台23線東富公路是東河鄉北3村唯一的聯外通道，其中39.7-39.9K泰源幽谷路段，地質敏感脆弱，公路總局編列4.93億元擬定施做隧道方式，徹底解決道路安全問題，今年7月10日決標，總工期840日曆天，預計114年底完工通車。

「台23線39K災害修復工程」總長約545公尺，其中隧道345公尺，路長200公尺，至於施工期間相關通行問題，公路總局也已提出相應措施，確保施工安全，人車通行不受阻。