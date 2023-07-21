台中市議會成立中捷事件發生處理調查專案小組，今天首次開會推選正、副召集人。（張亦惠攝）

5月10日興富發塔吊吊臂掉落墜入中捷軌道，列車撞上釀1死14傷，台中市議員曾朝榮提案成立議會中捷事件發生處理調查專案小組，21日首次開會推舉正、副召。交通局長葉昭甫承諾，下周三會將市府調查報告送到議會，目前1死者9傷者已完成三方和解，至於向興富發求償2億部分沒有共識。

曾朝榮日前在議會提案成立中捷事件發生處理調查專案小組，今天首次開會，7位委員推舉議員朱元宏為總召、議員蔡耀頡為副召，朱元宏表示，專案小組主要是要釐清責任及未來各相關局處如何因應，有更好的防範作為，研究調查範圍及對象待看過市府調查報告後討論決定。

葉昭甫說明，市府持續與興富發、亡者家屬、傷者做三方協調、和解，目前已與死者家屬跟9名傷者和解，還有5名傷者在協調中，另，市府向興富發求償2億多元，7月已召開2次求償會議，未與興富發達成共識，後續將提出仲裁。

至於文心愛悅塔吊什麼時候拆除，葉昭甫表示，交通局周三有收到建商送的交維計畫，因需封路5天用40噸的吊車拆除，不可不慎，審議後有部分細節已請建商修正，待通過後可動工。