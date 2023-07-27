基隆市長謝國樑26日透露進行基隆市政府組織改造後，多位民進黨籍的基隆市議員紛紛在臉書等社群網站發文怒吼，認為謝國樑在疫情趨緩，觀光產業正要復興時裁併觀銷處，等於讓基隆觀光走回頭路。謝國樑27日表示，基市府的組織改造必須經過議會同意，可以在議會進行討論。

謝國樑說，過去數十年來，基隆市政府沒有觀銷處這個單位，他表示尊重前市長林右昌對於觀銷處的定位及功能，所以設置了這個單位，也予以肯定。不過他希望在任內設置兒童事務處，這是他想實行的政見，因此勢必對現有的局處進行調整。

若議員對他的這個設想有建議，不妨在議會進行討論，他也會聽取議員的建議。他強調，市政府的組織改造案一定要通過議會同意才能進行，若議會不通過他也不能做。謝國樑說，他會尊重議會的共同決議。

談到有多位市議員對這次的組改有意見，謝國樑說，他會好好聽取議員的論述，然後再與議員進行溝通與討論。不過，這個組織改造調整、設置兒童事務處的目標沒有改變。